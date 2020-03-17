Для того, чтобы повысить в этом году зарплату участникам госпрограммы «Енбек» на общественных работах и социальных рабочих местах, из областного бюджета выделено около 800 дополнительных млн тенге. Благодаря этому их зарплата повысится с 42 тысяч тенге до 63 тысяч. При этом аким области не исключает еще одного выделения транша из госказны на эти цели, сообщает alau.kz

В этом году на реализацию программы «Енбек» в Костанайской области предусмотрено 8,4 млрд тенге. На эти деньги планируется охватить мерами занятости 22,5 тыс. человек. Их направят на социальные рабочие места, молодежную практику, общественные работы, а так же на краткосрочное обучение и обучение по «Бастау Бизнес». С 1 января 2020 года «Еңбек» была актуализирована под многодетных матерей, которые захотят заняться бизнесом. Помимо этого предусмотрена подготовка кадров по заявкам работодателей, лиц работающих по трудовому договору, в том числе и сокращаемых работников.

«В целях самостоятельного получения рабочей квалификации, востребованной на рынке труда, предусматривается предоставление ваучера на обучение, который дает претендентам возможность выбора организации образования, содержания и сроков обучения и оформляется в виде именного документа (ваучера).В стоимость ваучера входят расходы на обучение, стипендию и материальную помощь на проезд, проживание, а также на прохождение медицинского осмотра»,- говорит заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Аида Хусаинова.

Среди новшеств проекты — «Первое рабочее место», по которому работодатель на основе договора с центром занятости населения трудоустраивает участника программы «Еңбек» на постоянную работу сроком не менее 24 месяцев и «Контракт поколений», где главное условие — последующая замена действующего работника, достигшего пенсионного возраста. На подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием, по данным управления образования Костанайской области, в рамках «Еңбек» направляется 2,2 млрд тенге. Сейчас в области обучается 2763 студента, каждый второй из социально уязвимых слоёв населения.

«Набор по Программе на 2020-2021 учебный год составит 950 мест. На базе Костанайского индустриально-педагогического колледжа работает передвижной Мобильный учебный центр, включающий автомобильное транспортное средство с прицепом и два модуля: учебно-производственную мастерскую («Тренажер — сварщик», «Тренажер-трактор», «Тренажер-комбайн») и учебную кухню. На базе мобильного учебного центра с 2017 года прошел обучение 351 слушатель»,- сказал руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк.

По словам акима Костанайской области, для того, чтобы повысить в этом году зарплату на общественных работах, социальных рабочих местах, из бюджета выделено около 800 млн тенге. В итоге, если была минимальная зарплата около 42 000 тенге, то будет 63 000 тенге. Если понадобится, подчеркнул Архимед Мухамбетов, бюджет готов выделить еще деньги для увеличения.

«Сейчас усиливается программа «Дорожная карта занятости», по которой правительство в ближайшие 3-4 дня представит проект дополнений. аналогию с кризисными 2009-2010-м годами, когда людям давали заработать на ремонтных, строительных работах, реконструкциях социальных объектов, дорог, объектов ЖКХ, увеличивая на все это государственный заказ.на программу «Экономика простых вещей» — к 600 млрд тенге добавлены будут в этом году еще столько же. Кредиты для бизнеса будут выдаваться на 10 лет под 6% годовых»,- рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

По словам Архимеда Мухамбетова, главное для бюджета области сейчас выполнить все социальные обязательства, которые взяло на себя государство, в том числе — выплаты пособий, пенсии и АСП.

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