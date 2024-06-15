На ребенка упал песочный грибок. В Костанайской больнице наплыв детей с травмами

В отделении травматологии детской областной больницы наступлению лета рады не слишком. Работы в это время у них прибавляется в разы. Ежедневно здесь фиксируется больше 70 обращений.

Поток маленьких пациентов не иссякает ни днем, ни ночью. Бейбарыс Талгатулы в больнице за последний месяц уже во второй раз. Его привезли из села вблизи Тургая.

«Я катался на велосипеде. Попросил у друга. Он побольше, чем мой. Хотел попробовать смогу ли на нем покататься, но я упал. Не получилось. Было очень больно, я плакал, и старший брат отвез меня в больницу, а потом меня сюда привезли. Наложили гипс. Я с гипсом был больше месяца, а сейчас сняли. Но пока оставили в больнице, взрослые говорят, что хотят посмотреть, чтобы все было нормально», — рассказал

По словам врачей, в последнее время резко возросло число пациентов, пострадавших в ДТП. При чем нередко их виновниками становятся сами подростки. Родители дарят им мотоциклы и скутеры. Зачастую ребята не имеют водительских прав, понятия не имеют, что такое правила дорожного движения и как итог — проблемы. Опасным местом называют врачи и детские игровые площадки.

«Все вы знаете, что детские площадки во многих дворах не оборудованы, находятся в аварийном состоянии. Даже вы, сами взрослые, если вы где-то видите, что сломанные качели, сломанные детские какие-то принадлежности, большая просьба как-то оградить, убрать вообще, обратиться куда-либо. Потому что большое количество детей с травмами поступает с детских площадок. Вот буквально недавно на ребенка упал песочный грибок на голову», — рассказал врач травматолог-ортопед Санжар Жагапаров.

Окна в жаркие дни тоже представляют повышенную опасность. За июнь в Костанайскую областную больницу поступили три выпавших из них ребенка. Все живы к счастью

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