Пресс-служба управления здравоохранения акимата Костанайской области сообщает, что 7 августа около 12:30 в приёмном покое Костанайской областной больницы произошёл инцидент с участием посетительницы и сотрудницы учреждения.
По предварительной информации, во время общения на повышенных тонах посетительница в порыве эмоций допустила физическое воздействие в отношении регистратора.
По факту произошедшего незамедлительно были уведомлены компетентные органы. Руководством больницы начато внутреннее служебное расследование с целью объективного выяснения всех обстоятельств.
Управление здравоохранения Костанайской области подчёркивает недопустимость агрессивного поведения в отношении медицинских работников. Безопасность персонала и пациентов — наш безусловный приоритет.
Костанайская областная больница продолжает работу в штатном режиме.
