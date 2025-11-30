В Костанайской области начали поэтапно обновлять шесть железнодорожных вокзалов. На реализацию проекта предусмотрено 5,3 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
Работы охватывают комплексную реконструкцию зданий: будет обновлён фасад, заменена кровля, отремонтированы залы ожидания, кассовые зоны и санитарные узлы. Для маломобильных граждан обустроят пандусы. Отдельный акцент сделан на безопасности — модернизируют системы видеонаблюдения и оповещения.
Параллельно приведут в порядок прилегающие территории: запланированы озеленение, установка нового уличного освещения, лавочек, а также расширение парковочных площадок.
В акимате области отметили, что проект имеет важное значение для региона:
«Обновлённые вокзалы станут современными, безопасными и максимально удобными для пассажиров. Мы формируем комфортную транспортную инфраструктуру, которая будет служить людям долгие годы», — подчеркнули там.
После завершения реконструкции объекты станут более комфортными и привлекательными как для жителей, так и для гостей Костанайской области.
Реконструкция проводится на следующих вокзалах:
- вокзал г. Костанай;
- вокзал ст. Железорудная;
- вокзал ст. Тобол;
- вокзал ст. Аманкарагай;
- вокзал ст. Аркалык;
- вокзал ст. Кушмурун.
