В Костанайской области начали поэтапно обновлять шесть железнодорожных вокзалов. На реализацию проекта предусмотрено 5,3 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Работы охватывают комплексную реконструкцию зданий: будет обновлён фасад, заменена кровля, отремонтированы залы ожидания, кассовые зоны и санитарные узлы. Для маломобильных граждан обустроят пандусы. Отдельный акцент сделан на безопасности — модернизируют системы видеонаблюдения и оповещения.

Параллельно приведут в порядок прилегающие территории: запланированы озеленение, установка нового уличного освещения, лавочек, а также расширение парковочных площадок.

В акимате области отметили, что проект имеет важное значение для региона:

«Обновлённые вокзалы станут современными, безопасными и максимально удобными для пассажиров. Мы формируем комфортную транспортную инфраструктуру, которая будет служить людям долгие годы», — подчеркнули там.

После завершения реконструкции объекты станут более комфортными и привлекательными как для жителей, так и для гостей Костанайской области.

Реконструкция проводится на следующих вокзалах:

вокзал г. Костанай;

вокзал ст. Железорудная;

вокзал ст. Тобол;

вокзал ст. Аманкарагай;

вокзал ст. Аркалык;

вокзал ст. Кушмурун.

