На ремонт библиотеки им.Толстого требуется около полутора миллиардов тенге

Больше миллиарда тенге требуется библиотеке имени Толстого для того, чтобы провести ремонт. Часть денег вероятно смогут выделить уже в этом году, передает alau.kz

Советская эстетика областной библиотеки, похоже, больше не выдерживает проверку временем. Здесь срочно требуется капитальный ремонт. Пришедшая весна это только подтвердила.

«В этом году у нас особо сильно эта проблема была, потому что зима у нас была очень сложная. В феврале потепление сильное было. Плюсовая температура была, снег подтаял, и в щели залилась вода. А когда в мае пошло потепление естественно это все полилось вниз»,- рассказала директор Костанайской областной универсальной научной библиотеки имени Л. Толстого Дариха Дюсибаева.

Пластиковая тара до сих пор стоит на полу универсального читального зала. И хотя с потолка уже не бежит вода, вид у него довольно плачевный. Здесь требуется не просто косметический ремонт, а замена мягкой кровли, которая не выдерживает натиска снега и воды. Зимние холода в этом году напомнили и о системе отопления. Посетители библиотеки не раз называли здание холодным. Но замены труб на современные установки здесь никогда не было. И это лишь пара пунктов, которые тревожат руководство библиотеки.

«Видите, в каком состоянии у нас снаружи библиотека находится. Естественно фасад нужно делать. Есть проблемы – нужно полностью электрическую проводку менять. Все отделы отремонтировать. Это и потолки, и пол, и стены. То есть это все нужно сделать. Сан.узлы тоже нужно по-новому делать»,- перечислила директор библиотеки.

Перечень кажется бесконечным. Но это и не удивительно. Здание не знало капитального ремонта с 1979 года, то есть с момента основания. На протяжении 10 лет руководство библиотеки пыталось получить деньги из бюджета на все требующиеся работы. Но добро на разработку сметы им дали только в этом году. В результате подсчитали: чтобы исправить все, что обветшало, потребуется 1 миллиард 400 миллионов тенге. Дариха Дюсибаева понимает, что для областного бюджета это будут огромные траты, если их выделить за раз. Поэтому надеется, что в этом году ремонт удастся начать хотя бы частично. Ходатайство о финансировании в библиотеке уже написали.

«К нам приходила зам.акима области на прошлой неделе буквально. И местная исполнительная власть изыскивает средства для того чтобы начать ремонт нашей библиотеки, и мы будем конечно рады если в первую очередь отремонтируем мягкую кровлю и дальше на что нам смогут найти финансирование»,- сообщила Дариха Дюсибаева.

Установить систему пожарного оповещения и провести замену вентиляции, расширить книгохранилище и, разумеется, сделать здание доступным для людей с ограниченными возможностями на всех этажах и по всем современным нормам — таковы планы руководства. Какие из них удастся реализовать в скором времени, пока остается загадкой даже для самого директора библиотеки. Ответ о выделении средств на ремонт должен прийти ближе к концу апреля. И то сколько денег из требуемой суммы выделят, повлияет на очередность планов по кап.ремонту на этот год. Но в том, что ремонт действительно стартует уже этим летом, в библиотеке не сомневаются.

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