На ремонт костанайских дорог в этом году выделено почти 7 млрд тенге. Чиновники пообещали уложить асфальт на 42 улицах города. Правда полный список улиц, где в первую очередь нужно новое дорожное покрытие, власти еще не выбрали. Все зависит от весеннего осмотра. А вот коммунальщики уже определились, где будут обновлять сети тепло- и водоснабжения, передает alau.kz

В этом году чиновники пообещали, что на 42 улицах города появится новый асфальт. На это предусмотрено 6,8 млрд тенге. Среди улиц, где в этом году будут полным ходом идти работы, есть те, которым повезет больше. На 4 участках будут крупные проекты по реконструкции. Это улица Каирбекова в границах от Лермонтова до тепличного комбината, улица Алтынсарина в границах Павлова и Баймагамбетова протяженностью почти 2 км. Завершится в этом году и реконструкция улицы Чкалова. Во-первых, доделают на ней участок от Маяковского до Гашека, и дальше Чкалова продлится напрямую от Абая до Карбышева, а это километр и 200 метров.

«Также будет продолжен ремонт на 38 улицам с грунтовым покрытием, на сумму 1,3 млрд тенге. В жилом массиве Костанай 2, это 6 улиц мы охватим, в «Киевском» 4 улицы, в «Корейском» 3, в жилом массиве «Амангельды» 2 улицы и подъездные пути в жилом массиве Дружба», — рассказал заместитель акима г.Костанай Ануарбек Касимов.

Есть и еще ряд мест, где должны будут пройти ремонтные работы, правда их еще точно не утвердили. Все потому, что с середины апреля должен начаться весенний осмотр улиц. Но в планах у властей включение таких проблемных участков, как например улица Спортивная. А в Костанай-Су уже точно определились, какие объекты водоснабжения и водоотведения пора реконструировать.

«Это реконструкция водопровода диаметром 600 по улице Козыбаева, в граниах Шевченко-Козыбаева, реконструкция водопровода по улице нынешняя Гагарина (раньше Гвардейская была), в границах улицы Рудненская-Карбышева и реконструкция самотечного коллектора по улице Гоголя в границах Баймагамбетова и Проспект Абая», — пояснил Ануарбек Касимов.

Есть здесь и несколько переходящих проектов, которые начали выполнять еще в прошлом году. В целом на замену сетей водоснабжения будет затрачено 2,2 млрд тенге. А вот сети теплоснабжения будут отремонтированы на 723 млн тенге.

«Реконструкции тепломагистралей ТМ-1 по улице Летунова от ТЭЦ до теплокамеры, по улице Бородина 142 «Мир сантехники» в районе, выполняется текущий ремонт наземной тепловой сети. Строительство тепломагистрали Д 500 мм по ул. Лермонтова протяженностью 700 метров», — добавил Ануарбек Касимов.

Вот на проспекте Кобланды Батыра должно было быть восстановлено асфальтобетонное покрытие, но ГКП «КТЭК» не приняло работу подрядчика. В адрес которого было направлено претензионное письмо о замене асфальтового покрытия в срок до 1 мая. Ануарбек Касимов отметил, чтоб объем работ большой и в этом году будет много перекрытых для движения транспорта улиц. В конце апреля-начале мая будут составлены схемы объезда.

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