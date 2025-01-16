Ревизоры КТЖ выявили провоз неоформленного багажа общим весом 108 кг в пассажирском поезде, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Главными менеджерами по контролю за поездной бригадой КТЖ на участке Тараз-Шымкент была проведена проверка пассажирского поезда №77 сообщением «Мангыстау-Алматы». Проверка проводилась в присутствии начальника пассажирского поезда, в ходе которой было установлено, что в вагоне №8/15892 был выявлен провоз неоформленного багажа общим весом 108 кг от станции Турксиб до станции Шымкент.

«В связи с нарушением в отношении проводника пассажирского вагона были приняты меры, основанные на принципе нулевой терпимости. Трудовой договор с проводником был расторгнут. Кроме того, установлено, что проводник и начальник поезда в ходе проверки выразились нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении сотрудника, осуществлявшего контроль за работой поездной бригады. В настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование. КТЖ обращается к пассажирам и убедительно просит оформлять грузобагаж в соответствии с Правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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