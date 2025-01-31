В прошлом году в Костанайской области во время зимней рыбалки погибло 3 человека, в том числе один ребенок. Это были жители Карабалыксого, Узункольского районов и района Б.Майлина. Спасатели напоминают, что хобби может обернуться и трагедией.

В основном происшествия происходят при употреблении спиртных напитков. Спасатели говорят, что очень много автомобилей уходит под лёд. Сейчас толщина льда 20-25 см. Юрию Пугачеву 70 лет. Мужчина признается, что рыбачить любит с детства. И даже сейчас, уже в столь солидном возрасте, никогда не упустит возможности уединиться с природой. Лед сейчас прочный. Но, опасность есть всегда, отмечают спасатели.

«В темное время суток, они, рыбаки, которые рыбачат или ходят, они могут не обнаружить промоины. К примеру, как у нас на стороне КЖБИ в Костанае, там под мостами есть промоины. В светлое время суток они очень хорошо видны, но рыбаки которые впервые там, если иногородние, то они могут не заметить и провалиться под лед», — говорит офицер управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области Галымжан Мустафин.

Галымжан Мустафин рассказал, что толщина льда не везде одинаковая и при себе необходимо всегда иметь: свисток, спасательные шильца, спасательный жилет, веревку диаметром не менее 11 миллиметров и длиной не менее 12 метров, палку длиной не менее 2 метров, а также мобильный телефон в водонепроницаемом пакете. А,что касается самого процесса, то, например, сегодня, во время рейда было выявлено нарушение.

Согласно правил безопасности на водоемах, пробивать две лунки нужно на расстоянии 20см, а пары лунок на расстоянии не более двух метров нужно пробивать.

За несоблюдение правил безопасности нарушитель может заплатить от 27 тысяч тенге до 235 тысяч тенге Офицер добавил, что с начала этого года спасательных операций на водоемах не проводилось.

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