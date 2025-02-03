В Казахстане рассматривают возможность ввода инфраструктурного сбора вместо НДС на рынке жилья. Об этом сообщил министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает LS.

Серик Жумангарин пояснил, что на данный момент в парламенте находится проект закона о новом Налоговом кодексе. Жилье перестает входить в льготную категорию и начинает облагаться НДС, об этом говорится в новом документа. На уровне правительства и администрации президента началось новое обсуждение этого вопроса.

«Противников этого достаточно много, потому что они полагают, что это приведет к повышению стоимости недвижимости. Мы в этом году построили впервые 18,9 млн кв. м жилья. Такого объема в Казахстане никогда не было. По всем видам, но в основном, конечно, по нашей ипотечной программе Отбасы банка. На этот год тоже стоит цель возвести 19 млн кв. м. Поэтому мы обсуждаем то, что нам удорожание жилья не надо делать. И мы предполагаем, что мы это скорее всего не будем делать», – заверил он.

Жумангарин отметил, что днем ранее обсуждал данную тему с крупным бизнесом Алматы, и от предпринимателей поступило предложение вместо НДС ввести инфраструктурные сборы в районе от $40 до $60 за кв. м. По словам Жумангарина, его легко считать и сбор не оказывает сильное влияние на стоимость квартир и домов.

«Это хорошее предложение. Оно сейчас обсуждается. Ни в коем случае не будет так, чтобы НДС остался, еще и сборы были. Возможно, это будет нулевая ставка данного налога и инфраструктурный сбор. Либо НДС будет снижен. Но не будет тот уровень до 20%, к которому стремимся», – заключил он.

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