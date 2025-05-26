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На рынок жилья могут вернуть НДС: что будет с ценами

— Сегодня, 08:50
Изображение для новости: На рынок жилья могут вернуть НДС: что будет с ценами

Фото взято с сайта kokshetoday.kz

В проекте Налогового кодекса рассматривается вариант исключения льгот по НДС на рынке с января 2026 года. Глава комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков спрогнозировал, как из-за этого изменится стоимость недвижимости, передает LS.

Он пояснил, что введение налога не отразится на социальном жилье.

Вместе с тем госорган не регулирует ценообразование в коммерческом сегменте.

Однако анализ стоимости жилья в разных городах республиканского значения, включая столицу, показал, что соотношение себестоимости и цены реализации за кв. м достаточное, чтобы сгладить налоговые изменения. В связи с этим в ведомстве не планируют сильных стоимостных изменений.

«Конкретную сумму назвать не могу. В рамках той прибыли, которую компании рассматривают при строительстве жилья, размер прибыли превышает НДС», – уточнил он.

Вместе с тем у Б. Жунисбекова спросили, проводились ли исследования на тему того, как в целом налоговые нормы скажутся на рынке недвижимости. На это спикер ответил отрицательно.



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