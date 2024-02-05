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На Садчиковку закрыли трассу

Фотография для новости На Садчиковку закрыли трассу

pixabay.com

Информацию распространила служба «112».

05.02. с 19-30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильных дороги областного значения Костанайской области:

Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км.

05.02. с 16-20 по 18-00 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог областного значения Костанайской области:

1. Красная Пресня-Звериноголовское 0-56 км;

2. Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км;

3. Обход г. Рудный 0-9 км;

4. Подъезд к с. Архиповка 0-12 км;

5. Костанай-Введенка 8-97 км;

6. Житикара-Камысты-Ливановка 7,1-73 км;

7. Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км;

8. Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-43 км.

05.02. с 17-10 по 17-45 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог Республиканского значения Костанайской области:

1. М-36 граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы (467-539 км);

2. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-108 км (от г. Тобыл до с. Аулиеколь).

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