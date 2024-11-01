21 октября прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что в период с октября 2022 года по январь 2024 года тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд школы высшего спортивного мастерства управления физкультуры и спорта акимата Костанайской области, используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат. Он незаконно отражал в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали.

Поступившие денежные средства тренер присваивал себе. Сумма похищенных бюджетных средств составила 5,9 млн тенге.

В последующем похищенные денежные средства вовлекал в законный оборот путем зачисления на депозитный счет, откуда получал ежемесячное вознаграждение по процентной ставке 9,6%.

Сумма легализованного преступного дохода в виде процентного вознаграждения по депозиту составила более 613 тысяч тенге.

Его деяния квалифицированы по статьям «Хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере», «Легализация (отмывание) денег, т.е. вовлечение в законный оборот денежных средств, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии) Уголовного кодекса».

Санкция статьей предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.

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