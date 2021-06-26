На счета казахстанцев в ЕНПФ вернули 173 млрд тенге, неиспользованных на покупку жилья

Неиспользованные пенсионные накопления возвращают на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), пишет informburo.kz

«По состоянию на 24 июня 2021 года ЕНПФ исполнено 331 595 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев ЕНПФ переведено свыше 1,5 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,6 млн тенге. Отметим, что 171,5 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в связи с тем, что выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам», – сказано в сообщении ЕНПФ.

Больше всего пенсионных накоплений сняли жители:

Алматы – 16,44% от общего числа;

Мангистауской области – 15,83%;

Нур-Султана – 12,95%.

«Также в ЕНПФ поступило 17 465 заявлений на лечение, из них исполнено 12 445 заявлений на сумму 11,8 млрд тенге, средняя сумма составляет порядка 1 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 2,2 млрд тенге – данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам», – добавили в ЕНПФ.

Уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, выступают:

«Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»;

«Народный банк Казахстана»;

Altyn Bank;

банк «ЦентрКредит».

В ЕНПФ напоминают, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчёт, вкладчик должен предоставить банку документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 45 рабочих дней с даты их поступления. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

«В общей сложности вкладчиками было возращено 51 301 заявление (на жильё/лечение) на общую сумму 173,7 млрд тенге. Для исключения неэффективного использования своих накоплений, потери инвестиционного дохода и гарантии государства, а также преждевременного исчисления ИПН рекомендуем вкладчикам (получателям) ответственно и тщательно планировать использование единовременных пенсионных выплат. До подачи заявки следует внимательно изучить список документов, необходимых для подтверждения целевого использования пенсионных накоплений, и обеспечить их своевременное предоставление уполномоченному оператору», – призвали в ЕНПФ.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) переведено около 4,2 млрд тенге. ЕНПФ исполнены 1994 заявления из 2581 поступившей. Средняя сумма перевода составляет около 2,1 млн тенге. На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП:

Jysan Invest;

BCC Invest;

Halyk Global Markets;

Сентрас Секьюритиз.

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