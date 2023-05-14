На счета родителей костанайских школьников начнут поступать деньги

С прошлого года из фонда всеобуча отдельным категориям учащихся выплачиваются деньги.

Выдавать приобретенные через госзакуп рюкзаки и школьную форму перестали. Сумма в 2023 выросла на две тысячи тенге и теперь это уже не 38, а чуть более 40 тысяч тенге.

«Эта денежная помощь предоставляется один раз в год. Обращается родитель в школу, где обучается ребенок, с заявлением. Предоставляет документ, подтверждающий статус ребенка, банковский счет на свое имя и школа рассматривает, составляет банк данных. На сегодняшний день собраны заявления на 2147», — сообщила завсектором отдела образования Костаная Асия Муканова.

Уже в мае эти средства поступят на карт счета родителей. Однако потратить их не по целевому у назначению не получится. Чтобы дети наверняка были обеспечены необходимыми канцтоварами, а также школьной формой, родители должны будут предоставить отчет.

«Сам родитель может пойти в любой магазин, выбрать любой товар и предоставить, обязательным условием является чтобы родитель предоставил после приобретения в школу квитанции об оплате, подтверждающий документ, который подтвердит, что это было целевое использование», — сказала Асия Муканова.

Финансовому подспорью были бы рады все родители, однако на материальную помощь из фонда всеобуча могут рассчитывать только отдельные категории учеников.

«Получатели адресной социальной помощи, дети из семей чей доход ниже прожиточного минимума, дети сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях опекунов, патронатных воспитателей, в приемных семьях и иные категории обучающихся, которые решением коллегиального органа — попечительского совета, на основании их решения, заключения о материально-бытовом положении семьи, могут рассчитывать на получение данной денежной помощи», — говорит Асия Муканова.

Цифра 2147 не окончательная. Так как заявления от родителей продолжат принимать до конца года. При этом никто не отменял и традиционной акции «Дорога в школу». В ее рамках будут также помогать родителям собирать учеников в школу.

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