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На север Казахстана идет осень — Казгидромет

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На север Казахстана в ближайшие дни придет холодный циклон, сообщает zakon.kz.

РГП «Казгидромет» рассказал о прогнозе погоды на 18-20 августа.

Синоптическая ситуация предстоящих трех дней будет определяться холодным циклоном. Северная половина Казахстана буквально погрузится в осень.

Вместе с осенними температурами придут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха днем понизится до 15…..20 градусов, — отметили синоптики.

В южных регионах республики также пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем будет повышаться от 22…..30 до 30….35 тепла.

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