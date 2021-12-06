Придут 30-градусные морозы. Прогноз на 7-9 декабря 

На север придут морозы. Прогноз озвучили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни жители северных и восточных регионов Казахстана ощутят настоящее приближение зимы. За теплым Южным циклоном стремительно движется холодный антициклон из районов Атлантики.

Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха. 7-8 декабря в ночные часы на севере и востоке страны столбики термометров опустятся до 22-30 мороза.

А вот южные регионы республики останутся под защитой теплых воздушных масс из районов Ирана, и здесь существенного похолодания не ожидается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.