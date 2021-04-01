На севере до +25. Какой будет погода в апреле, рассказали в Казгидромете

Синоптики Казгидромета представили консультативный прогноз погоды на апрель для Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +2… +9 градусов на большей части республики, +10… +16 градусов в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-западе Карагандинской области.

«В течение месяца с выходами циклонов с юга Каспия и с европейской территории России на западе и в северной половине республики будет преобладать неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки, преимущественно дождь, на севере и в горных районах юга, юго-востока и востока Казахстана еще вероятны смешанные осадки: дождь, мокрый снег. Ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду, на западе и юге — с пыльными бурями, местами по республике вероятны грозы, град», — рассказали в Казгидромете.

В начале первой декады на большей части Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в юго-восточной части пройдут осадки, временами сильные. С середины первой декады неустойчивая погода с осадками, туманами и гололедными явлениями прогнозируется на всей территории республики. В первой декаде ожидается повышение ночных и дневных температур воздуха:

на западе ночью до +2… +7 градусов, днем до +5… +15 градусов;

на севере, северо-западе, в центре и на востоке во второй половине первой декады ночью от -5… -15 градусов до -2… +3 градусов, днем до +2… +10 градусов, в центре и на востоке местами до +13 градусов;

на юге и юго-востоке страны ночью от 0… -8 градусов до +2… +10 градусов, днем от +5… +15 градусов до +10… +23 градусов.

В конце первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется понижение ночных температур.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон может повыситься:

на севере, в центре и на востоке страны днем до +15… +25 градусов;

в южных регионах и на западе страны до +20… +30 градусов.

Однако не исключены возвраты холодов и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до 0… -9 градусов, днем до +3… +8 градусов, в южных регионах и на западе страны ночью до -5… +7 градусов, днем до +10… +17 градусов.

Синоптики отметили, что прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

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