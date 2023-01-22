На 60 и более процентов изношены коммунальные сети в Костанайской области.

На шестьдесят и более процентов изношены коммунальные сети в Костанайской области. Однако при этом глобальных ремонтов проводить не планируют. Средств на это попросту нет.

С конца прошлого года и уже в начале этого жителям Костанайской области доставляют неудобства часто происходящие коммунальные аварии. По данным управления энергетики и ЖКХ, уровень износа сетей тепло и водоснабжения, а также электрических составляет 60-70 процентов. При этом глобальных ремонтов не запланировано. Например, в Костанае в этом году отремонтируют всего чуть больше трех километров теплосетей. Причина кроется в отсутсвии средств.

«Не все от нас зависит. Все зависит от денег, которые выделяет республиканский бюджет. Местный бюджет не позволяет ремонтировать максимальное колчиество, как вы хотите, не 3,3, а 10, 20 километров. Сколько позволяет ремонтируем. Конечно, зимой очень много аварий произошло. Это погодные условия, теплосети устарели», — сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Азамат Нариман.

Отчасти решить эту проблему удастся прекратив сдерживать тарифы для населения. Взамен придет новая программа «Тариф в обмен на инвестиции». Благодаря ей коммунальные предприятия смогут привлекать дополнительные источники финансирования, а также повышать тарифы для населения, если деньги при этом будут тратиться на модернизацию и ремонт.

«В настоящее время разработаны методы для соблюдения баланса между потребителем — это как мы предплагаем за счет роста определенного тарифа и субъектом, то есть внетарифные возможности. При этом ранее в действующем законе отсутствовала возможность изменения уже действующего, утвержденного тарифа и расширить статью затрат на ремонтные работы. В этой связи с целью улучшения состояния сетей и качества оказаняи услуг разработаны изменения в законодательство РК», — отметил руководитель департамента по регулированию естественных монополий Костанайской области Акан Ташпанов.

Изменения в закон о «Естественных монополиях» планируют внести уже в феврале этого года. Тарифы на комуслуги для населения после этого начнут поднимать.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.