Сегодня в селе Щербаково Алтынсаринского района произошёл пожар на частной территории. Огонь охватил кровлю склада, используемого для переработки древесины. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Костанайской области, сотрудники управления лесного хозяйства и добровольные противопожарные формирования. Слаженные и профессиональные действия всех задействованных служб позволили быстро локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение.
Пострадавших в результате пожара нет. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности. Спасено имущество на сумму более 10 миллионов тенге.