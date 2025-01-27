Сегодня в селе Щербаково Алтынсаринского района произошёл пожар на частной территории. Огонь охватил кровлю склада, используемого для переработки древесины. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Костанайской области, сотрудники управления лесного хозяйства и добровольные противопожарные формирования. Слаженные и профессиональные действия всех задействованных служб позволили быстро локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение.

Пострадавших в результате пожара нет. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности. Спасено имущество на сумму более 10 миллионов тенге.

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