На сколько дней хватит запасов бензина АИ-92 и АИ-95 в Казахстане

В Министерстве энергетики сообщили о ситуации с бензином марки АИ-92 и АИ-95, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что сейчас Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензин АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок — АИ-98.

«Совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта премиального автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны) и народного автобензина АИ-92 — 257,1 тысячи тонн (18 дней). Предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге за один литр в связи с государственным регулированием цены», — сообщили в Министерстве энергетики.

По официальным данным, цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно, цены на «пистолете» АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке.

«Также Министерством энергетики даны разъяснения о возможности импорта крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, Газпромнефть, Gasenergy), учитывая период отпусков и повышенного спроса на автобензин Аи-95+. Что касается Павлодарской области, то по крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, ГазПром, GasEnergy) топливо в свободной реализации, местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением»,- сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что в Павлодарской области на 28 июля с учетом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тысячи тонн АИ-95, или на 8 суток, АИ-92 — 4,1 тысячи тонн, или на 9 суток.

«Объемы поставки автобензина будут постепенно наращиваться с учетом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта», — отметили в Министерстве энергетики.

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