На сколько казахстанским студентам и магистрантам повысят стипендии

Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства, которым вносятся поправки в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает, что стипендии повысят в следующем учебном году, с 2025 года:

лицам с инвалидностью по зрению и лицам с инвалидностью по слуху, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования – на 75%;

студентам, магистрантам и интернам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, приравненным по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – на 50%;

студентам, магистрантам и интернам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования на 30%, из числа:

– детей сирот;

– детей, оставшихся без попечения родителей и находящимся под опекой (попечительством);

– лиц, указанных выше после достижения совершеннолетия, но не более чем до достижения 24-летнего возраста;

студентам, магистрантам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, имеющим по результатам экзаменационной сессии только оценки «отлично» – на 15%.

В частности, стипендии вырастут у следующих категорий студентов и магистрантов и составят:

студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» – с 47 135 тенге до 52 372 тенге;

студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования по педагогическим направлениям подготовки и направлению подготовки «Здравоохранение» – с 75 600 тенге до 84 тыс. тенге;

интерны – с 85 376 тенге до 94 863 тенге;

магистранты, в том числе магистранты Академии правосудия при Высшем судебном совете РК без направления государственных органов – с 107 061 тенге до 117 098 тенге;

магистранты, обучающиеся в автономной организации образования «Назарбаев Университет» – с 200 тыс. тенге до 218 750 тенге;

врачи-резиденты и магистранты по направлению подготовки «Здравоохранение» – с 123 122 тенге до 134 664 тенге;

докторанты, в том числе докторанты по направлению подготовки «Здравоохранение» – с 240 тыс. тенге до 262 500 тенге;

слушателям подготовительных отделений организаций высшего или послевузовского образования размер государственной стипендии устанавливается на уровне 85% от размера ежемесячной государственной стипендии, он вырастет с 40 065 тенге до 44 516 тенге.

Также в правилах уточняется, что государственная стипендия назначается с учетом повышения с даты представления подтверждающих документов и при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии следующим лицам, обучающимся по государственному образовательному заказу:

лицам с инвалидностью по зрению;

лицам с инвалидностью по слуху;

детям-сиротам;

детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся под опекой (попечительством);

лицам, указанным выше, после достижения совершеннолетия, но не более чем до достижения 24-летнего возраста.

Выплаты государственных стипендий осуществляются за полный месяц, без дробления, после проверки соответствия получателей требованиям правил, проводимой по состоянию на 10 число месяца, за исключением получателей, обучающихся на первом семестре первого курса, проверка соответствия которых проводится в сентябре по состоянию на 30 сентября, а в последующие месяцы по состоянию на 10 число месяца.

Выплаты государственных стипендий осуществляются путем зачисления их сумм на текущие счета получателей, открытые в банке второго уровня либо Национальном операторе почты по выбору получателей до конца текущего месяца, за исключением случаев:

возврата перечисленных сумм государственных стипендий от банков второго уровня по причине некорректного заполнения в отчете организаций высшего или послевузовского образования реквизитов получателей. В данном случае зачисление государственных стипендий получателям производится до полного проведения платежа банками второго уровня с учетом предоставленных организациями высшего или послевузовского образования корректных реквизитов текущих счетов получателей;

предоставления отчетов организациями высшего или послевузовского образования с заполненными некорректными данными по получателям. В данном случае зачисление государственных стипендий получателям производится после корректировки отчетов организациями высшего или послевузовского образования и в течение трех рабочих дней со дня поступления средств для выплаты государственных стипендий от уполномоченного органа в области науки и высшего образования, иных уполномоченных органов соответствующей отрасли оператору;

не предоставления организациями высшего или послевузовского образования отчета в установленный срок. В данном случае зачисление государственных стипендий получателям производится в течение трех рабочих дней со дня поступления средств для выплаты государственных стипендий от уполномоченного органа в области науки и высшего образования, иных уполномоченных органов соответствующей отрасли оператору.

Оператор производит возврат средств, перечисленных уполномоченным органом в области науки и высшего образования, иными уполномоченными органами соответствующей отрасли на выплату государственных стипендий, в случае образования излишней суммы государственных стипендий на соответствующем текущем счете оператора по причине корректировки организациями высшего и (или) послевузовского образования отчетов, на основании которых уже произведено зачисление государственных стипендий получателям:

в течение финансового года – на текущий счет уполномоченного органа в области науки и высшего образования, иного уполномоченного органа соответствующей отрасли;

по итогам финансового года – в доход республиканского бюджета.

Достоверность и корректность данных по получателям в информационной системе «Единая платформа высшего образования» обеспечивает организация высшего или послевузовского образования.

В случае неправильного зачисления государственных стипендий получателям в связи с предоставлением некорректных данных в отчете организация высшего или послевузовского образования возвращает оператору неправильно зачисленные суммы государственных стипендий.

Своевременность зачисления сумм государственных стипендий на текущие счета получателей и осуществление расчетов по выплате государственных стипендий обеспечивает оператор.

Как поясняется, постановление подготовлено для совершенствования порядка выплаты государственных стипендий путем регламентации условий взаимодействия участников процесса, определения сроков перечисления средств по выплате государственных стипендий и ответственности участников процесса, а также повышения размера государственной стипендии обучающимся по государственному образовательному заказу.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 29 апреля.

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