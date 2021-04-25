На сколько подорожал бензин в Казахстане за год

В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассказали, как изменились цены на бензин АИ-92 за год, а также за прошедший месяц, передает Tengrinews.kz.

Данные представлены в сравнении, какими цены были в апреле 2020 года и в апреле 2021 года. Это средние показатели по регионам и городам республиканского значения.

Судя по таблице, небольшое подешевение в сравнении с 2020 годом наблюдалось в начале апреля 2021 года, когда стоимость бензина снизилась примерно на пять тенге во многих регионах. Средняя цена на бензин в Шымкенте, к примеру, составляла 144-149 тенге за литр, а в Алматы — 150-153 тенге за литр.

Однако уже к середине апреля 2021 года цены выросли, причем превысили показатели апреля 2020 года. Подорожание бензина наблюдается во всех регионах страны. В Нур-Султане стоимость за год возросла на 8-12 тенге, в Шымкенте бензин подорожал на 9-12 тенге. В Алматы средняя цена поднялась со 156-159 до 163-168 тенге в среднем за литр.

Самый дорогой бензин на апрель 2021 года продают в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Там средняя цена составляет 170-173 и 170-177 тенге за литр соответственно. Наименьшие цены на бензин наблюдаются в Актюбинской области, где литр топлива в среднем обходится водителям в 152-158 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.