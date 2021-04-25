На сколько подорожал бензин в Казахстане за год

В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассказали, как изменились цены на бензин АИ-92 за год, а также за прошедший месяц, передает Tengrinews.kz.
Данные представлены в сравнении, какими цены были в апреле 2020 года и в апреле 2021 года. Это средние показатели по регионам и городам республиканского значения.
Однако уже к середине апреля 2021 года цены выросли, причем превысили показатели апреля 2020 года. Подорожание бензина наблюдается во всех регионах страны. В Нур-Султане стоимость за год возросла на 8-12 тенге, в Шымкенте бензин подорожал на 9-12 тенге. В Алматы средняя цена поднялась со 156-159 до 163-168 тенге в среднем за литр.
Самый дорогой бензин на апрель 2021 года продают в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Там средняя цена составляет 170-173 и 170-177 тенге за литр соответственно. Наименьшие цены на бензин наблюдаются в Актюбинской области, где литр топлива в среднем обходится водителям в 152-158 тенге.
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