В Казахстане пенсию, пособия и зарплаты проиндексируют на 10,5%, сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, сообщает informburo.kz
Глава ведомства объяснила, что процедура индексации на уровень инфляции производится по прогнозу Национального банка.
«При этом каждый вопрос по индексации поднимается и рассматривается членами республиканской комиссии. Мы вот в этом году инициировали, чтобы индексация прошла в пределах 10,5% и, соответственно, республиканская бюджетная комиссия, которая прошла только в начале этой недели, одобрила это», – сказала Жакупова в кулуарах мажилиса.
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