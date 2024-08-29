На сколько увеличатся стипендии казахстанских студентов в 2025 году

Студенты бакалавриата будут получать 52 372 тенге, а магистранты – 117 098 тенге, передает informburo.kz

В 2025 году власти увеличат стипендии студентам вузов на 15-20%. Об этом сообщил министр финансов Казахстана Мади Такиев на заседании правительства.

Средний размер стипендии для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для магистрантов – 117 098 тенге.

Всего на социальную сферу в 2025 году направят 9,8 трлн тенге с увеличением на 794 млрд тенге по сравнению с 2024 годом.

Также в стране увеличат количество образовательных грантов на 2500 мест. В итоге с учётом дополнительных мест в 2025 году будет выделено порядка 78 тысяч грантов.

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