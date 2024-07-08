На сколько вырастут пенсии к 2025 году в Казахстане

«Таким образом, с 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии составил 65 процентов от прожиточного минимума, или 28 215 тенге, а максимальный – 105 процентов от прожиточного минимума, или 45 578 тенге. Кроме того, с 1 января 2023 года повышен максимальный доход, применяемый для расчета солидарной пенсии с 46 до 55 МРП (203 060 тенге в 2024 году). Предлагаемые меры позволят увеличить удельный вес государственных выплат в составе пенсии и повысить ее размер в среднем на 27 процентов уже к 2025 году», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что сохранению покупательской способности пенсии способствует ее ежегодная индексация, в том числе базовой пенсии — соразмерно росту прожиточного минимума с учетом прогнозного уровня инфляции, а солидарной пенсии — с опережением уровня инфляции на два процента.

«С 1 января 2024 года в рамках ежегодной индексации размеры базовой пенсии состоявшихся получателей (только за счет роста прожиточного минимума) повысились на 7 процентов, а солидарных пенсий — на 9 процентов от получаемого размера», — добавили в Минтруда.

Мы также поинтересовались о планах министерства относительно возможных изменений в пенсионной системе страны. По данным ведомства, одним из основных направлений концепции по дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года является введение условно-накопительного компонента, формируемого за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР).