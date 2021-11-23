На сколько вырастут пенсии, пособия в 2022 году

С 1 января 2022 года в Казахстане повысят прожиточный минимум и месячный расчётный показатель. Это приведёт к увеличению доходов 5,1 млн человек, получающих пенсии и пособия из госбюджета. Повышение минимального размера оплаты труда обеспечит рост доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях экономики, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране размеры ПМ и МРП были увеличены дважды, в общей сложности на 10%. В этом году они были проиндексированы на 5%, в результате размеры прожиточного минимума и МРП составили 34 302 тенге и 2 917 тенге соответственно.

С 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя на 5%. В итоге размер прожиточного минимума составит 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге.

На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий 190,4 млрд тенге. Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек, из них:

— порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге;

— 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых также будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге.

Также повышение прожиточного минимума положительно скажется на уровне доходов более 900 тысяч человек, получающих адресную социальную помощь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.