На сколько выросла средняя зарплата казахстанцев

За девять месяцев прошлого года cредняя зарплата казахстанцев выросла почти на 25 процентов, передает Tengrinews.kz.

Редакция обратилась в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, чтобы получить данные о росте зарплаты за прошедший 2022 год.

За девять месяцев 2022 года (с января по сентябрь) среднемесячная номинальная заработная плата составила 329 366 тенге. Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 24,6 процента в цифрах и всего 9,9 процента в реальном выражении.

Наибольший рост зафиксирован в такой отрасли, как «прочие виды образования» (учебные центры, курсы, не классифицирующиеся по уровням) — сразу на 86,2 процента — 431 тысяча тенге.

Самые высокие зарплаты за девять месяцев прошлого года наблюдались в следующих сферах: «деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления» — 956 тысяч тенге, «услуги по страхованию» — от 780 тысяч тенге, «воздушный и морской транспорт» — от 735 до 862 тысяч тенге, а также «горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» — 622 тысячи тенге.

Меньше всего получали казахстанцы, работающие в сферах: «рыболовство и рыбоводство» — 92 тысячи тенге, «оказание прочих видов услуг» — 149 тысяч тенге, а также «обеспечение безопасности и проведение расследований» — 150 тысяч тенге.

В региональном разрезе самые высокие средние зарплаты наблюдались в Атырауской области — 562 тысячи тенге, Мангистауской области — 500 тысяч тенге и недавно образованной Улытауской области — 444 тысячи тенге. При этом самые низкие средние зарплаты выплачивают работодатели Северо-Казахстанской области — 231 тысячу тенге и города Шымкента — 246 тысяч тенге.

В Астане средняя зарплата составила 403 тысячи тенге, в Алматы — 353 тысячи тенге.

Напомним, что в первом квартале 2022 года средняя зарплата составила 285 433 тенге.

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