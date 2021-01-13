На сколько выросли пенсии и госпособия в Костанайской области

С 1 января 2021 года размер государственных социальных пособий в Казахстане увеличился на 5%, а пенсий — на 7%. В Костанайской области различные выплаты получают 66 тыс. человек, а пенсионеров числится около 136 тыс. человек. В пошлом году все эти люди получили больше 15 млрд тенге выплат, а в первом месяце этого года эта сумма увеличилась на полмиллиарда тенге

Размеры государственных пенсии ежегодно индексируются в связи с увеличением величины прожиточного минимума, который сейчас составляет 32 302 тенге и МРП. В Костанайской области больше 66 тыс. человек получает около 30 различных видов пособий. Все они выросли на 5 процентов. К примеру, пособие по уходу за ребенком, его начисляют ежемесячно, пока ребёнку не исполнится год. Размер зависит от количества детей в семье: на первого ребёнка — в прошлом году выплачивали 16 002 тенге, в этом уже 16 802 тенге, на второго ребёнка было 18 919 тенге, стало 19 865 тенге, на третьего выросло с 21 808 тенге до 22 899 тенге.

«Пособие по случаю утери кормильца, с 1 апреля было 28 095, в этом году — 29 500 тенге. По инвалидности, если 1 группа — 62 723, с 1 января — 65 860 тенге. 3 группа было 33975, стало 35 675 тенге»,- говорит заместитель руководителя департамента труда, соцзащиты и миграции по Костанайской области Айнур Сатаева.



Размер пособия по рождению ребёнка тоже увеличился, на первого, второго или третьего ребёнка выплачивалось в прошлом году 105 564 стало 110 846 тенге. На четвёртого и более ребёнка — пособие возросло до 183 771 тенге. При рождении двойни, тройни и так далее выплату начисляют на каждого ребёнка.



«Пособия многодетным матерям. Матери-героини, награждённые подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» получать ежемесячно пожизненное пособие, пенсионные и пособия — 17 780, в это 18 669 тенге»,- сказала Айнур Сатаева.



С 1 января 2021 года пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет также повысились, но на 7%. Все благодаря тому, что минимальный размер пенсии увеличится с 40 441 тенге до 43 272 тенге и минимальная базовая пенсионная выплата достигла 18 524 тенге.



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