На слежку за мобильными переводами пожаловались казахстанцы

Глава Минфина прокомментировал жалобы казахстанцев о «слежке» налоговиков за мобильными переводами.

В кулуарах мажилиса министр финансов Ерулан Жамаубаев опроверг информацию о том, что налоговики ведут мониторинг мобильных переводов, передает Sputnik Казахстан.

На днях в социальных сетях распространились сообщения, призывающие казахстанцев с осторожностью проводить мобильные переводы. В рассылках говорится, что налоговики уже начали «тайно» вести учет Kaspi-переводов.

Глава Минфина заявил, что никаких проверок по отношению к держателям карточек банков второго уровня и не начинали.

«Какие проверки — никакие проверки не открывали по отношению к держателям карточек Каспи. Не было такого. Дайте мне факты, я разберусь лично», — заверил министр.

По его словам, комитет государственных доходов не формирует список граждан, которые часто пользуются мобильными переводами.

«Пока каких-то результатов нет. Давайте будем мониторить, и не будем будоражить общество, поскольку это такая планомерная работа до 2025 года. Не будет никаких проверок, не будет никакого ажиотажа и давления на людей и бизнес. Я вам гарантирую», — сказал министр.

Кроме того, Жамаубаев отметил, что ведомство ведет сбор данных из других госорганов.

«Мы не можем приписками заниматься, это невозможно. Если кто-то занимается, я лично уволю этого человека», — заявил глава Минфина.

Напомним, с 2025 года банки будут предоставлять информацию по физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями. В частности, по мобильным переводам определены следующие критерии: транзакции в любом размере, получение одним лицом множества переводов от 80−100 лиц каждый месяц в течение трех календарных месяцев.

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