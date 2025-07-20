Ранее в социальных сетях распространилась информация о возможности заражения при употреблении в пищу мяса сайгаков. В Минсельхозе поспешили опровергнуть такие слухи, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что регулирование численности сайгаков производится сотрудниками РГКП «Охотзоопром». Туши антилоп помещают в рефрижераторы и поставляют на объекты убоя, где после осмотра ветврачей мясо отправляют на ветеринарно-санитарную экспертизу.

«Мясо сайгаков подвергается обязательным исследованиям. В первую очередь, это органолептический осмотр туши, внутренних органов и головы со вскрытием всех доступных лимфатических узлов и разрезами внутренних органов. Затем проба варкой. Исследование на финноз (цистицеркоз) и определение общего радиационного фона проб», – пояснили в Минсельхозе.

В случае соответствия туш ветеринарным требованиям их отправляют на дальнейшую разделку и переработку, а отходы – утилизируют.

«Продукция, полученная от сайгаков, сопровождается ветеринарной справкой, выданной ветврачами, которые подтверждают происхождение, местность выхода, безопасность и качество», – добавили в министерстве.

Специалисты также подчеркнули, что на объектах внутренней торговли осуществляется ежедневный контроль со стороны ветеринарных инспекторов, которые проверяют наличие ветсправки и клейма с объекта убоя, соблюдение температурного режима при транспортировке, результаты лабораторного контроля.

«В связи с этим Комитет ветеринарного контроля и надзора рекомендует приобретать мясо сайги в специально отведенных местах и при наличии ветеринарных документов», – сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве также напомнили, что в стране приняты и действуют все необходимые нормы по забою и утилизации биологических отходов, разработаны национальные стандарты «Мясо сайги тушеное. Технические условия» и «Мясо сайги в тушах и полутушах. Общие технические условия».

В настоящее время для участия в регулировании численности сайгаков задействованы 24 объекта убоя в шести областях страны. Все они соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.

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