На смену жаре в Костанай придут грозовые дожди — прогноз

С завтрашнего дня жаркая погода в регионе начнет отступать. Синоптики прогнозируют грозовые дожди и шквалистый ветер. Местами даже возможен град, передает alau.kz

Жара, которая стояла в регионе последние 2 недели, названа синоптиками аномальной. Она пришла к нам из Ирана и Афганистана, но уже с завтрашнего дня погода начнет меняться. Костанайцев ждет не только понижение температуры, но и осадки. Дождь и возможно град.

В каких районах нашей области ждать такие осадки, синоптики не берутся предсказать. Говорят только, что они будут кратковременными и по своей силе могут отличаться. В одном районе пройдет сильный дождь с грозой, в другом не произойдет ничего. Но практически по всей территории стоит ждать шквалистого ветра. Уже в субботу его порывы местами могут достигать 20 метров в секунду.

«Мы можем говорить об ослаблении жары. Потому что если у нас дневные температуры были в пределах 31-36, местами 39 даже тепла, то теперь это будет в пределах 28-33 градусов, 25-30 градусов»,- сообщила Ирина Жиляева, начальник отдела метеопрогнозов Костанайского филиала «Казгидромет».

Постепенно снизится и ночная температура. Сейчас она на уровне 18-23 градусов, а опустится до 15-20. На такое понижение повлияют грозы. Их стоит ждать всю следующую неделю. Прошедшая жара, вероятно, этим летом уже не вернется. Во всяком случае, пока в прогнозах на август все те же дожди.

«Предполагается, что в августе среднесуточная температура будет в пределах нормы. Норма составляет 17-23 градуса. А дождей будет немного больше нормы. Норма 17-55 миллиметров»,- сказала Ирина Жиляева.

Ближайшие изменения погоды вызваны сразу несколькими циклонами. Они придут к нам с запада материка и заменят собой восточный фронт, принесший столь сильную жару. Грозу жители Костаная могут наблюдать уже завтра после обеда. Что касается температуры на субботу, то в этот день она сохранится на уровне 31-36 градусов днем и 18-23 градусов ночью.

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