Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 мая представили синоптики Казгидромета.

С прохождением атмосферных фронтов по республики ожидается дождь, гроза, град,порывистый ветер, шквал, лишь 17-18 мая Западно-Казахстанской, 17 мая в Карагандинской, области Абай, Восточно-Казахстанской областях ожидается погода без осадков.



Сильный дождь, град прогнозируется 17 мая Мангистауской,Кызылординской 17-18 мая Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, 18 мая в области Ұлытау, Туркестанской области, 18-19 мая Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, области Жетісу, 19 мая Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, Жамбылской области.

Пыльная буря на юге, юго-востоке страны. 17-18 мая на западе, севере страны прогнозируется туман.

Температура воздуха:

17 мая сильная жара 32-37, на юге региона очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая резкое понижение

17 мая сильная жара 32-37, на юге региона очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая резкое понижение

в центре страны понижение ночью от 15-22 до 5-13 тепла, днем

в центре страны понижение ночью от 15-22 до 5-13 тепла, днем

от 15-20 до 5-10 днем от 26-31, на севере региона 16-21 до 10-15 тепла, с 19 мая

от 15-20 до 5-10 днем от 26-31, на севере региона 16-21 до 10-15 тепла, с 19 мая

а северо-западе ночью понижение от 7-15 до 3-10, днем повышение

а северо-западе ночью понижение от 7-15 до 3-10, днем повышение

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