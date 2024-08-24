На совещании с акимом выключили электричество. Энергетики назвали причину

Фото Алии Досмагамбетовой/ alau.kz
Ситуацию с отключением электричества в Костанае 23 августа прокомментировал начальник костанайской ГЭС Есет Алиев.
23 августа во время аппаратного совещания в городском акимате выключили свет. Эта проблема в Костанае в последнее время участилась. Горожане стали чаще жаловаться в «Айкомек» на перебои с электроэнергией. Аким областного центра города Марат Жундубаев сегодня поднял этот вопрос, и по интересовался в связи с чем это происходит. Аварии оставляют без электричества целые микрорайоны. В электроснабжающей организации отмечают, что причины бывают разные. Но в большинстве своем связаны с высоким износом сетей.
«У нас электроснабжение должно быть стабильно. На котельных, на всех наших, городских. И стабильно должно быть «Костанай-су». Там не должно быть никаких вопросов. Перепроверьте там все. И соответственно на наших лечебных учреждениях, не должны остаться без электричества . Остальное мы можем потерпеть, а это должно быть гарантировано», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.
Произошло отключение электроэнергии в следствии механического повреждения.
«А именно отключение произошло из-за вмешательства сторонней организации кабельной линии 10кВ «заводская -РП-13″ ,что послужило отключении электроэнергии в центральной части города. Также Костанайская горэлектросеть информирует о том ,что все земляные работы необходимо заранее согласовать с ТОО «ЭПК-Forfait», — сообщил Есет Алиев.