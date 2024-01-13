На спецсчета казахстанских детей и подростков начнут поступать деньги

Согласно проекту «Нацфонд — детям» всем гражданам Казахстана до 18 лет ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Нацфонда.

Первые выплаты пойдут уже в феврале.

У Алии Тулеповой два года назад родился ребенок. А недавно она узнала, что в стране запускается проект » Национальный фонд для детей». Эту новость с супругом они восприняли радостно. По ее словам, они с мужем видят в программе только положительные стороны для родителей, в том числе и многодетных.

«Программа «Национальный фонд-Детям» будет запущена 1 января 2024 года. В конце концов, это очень эффективно. Когда нашим детям исполняется 18 лет, это выгодно для их проживания, образования и, вообще, многодетным родителям. Ведь в современном обществе у нас все дорого. А тут можно получить дом или образование», — говорит мама Алия Тулепова.

Напомним, что с этого года каждый ребенок в Казахстане, не достигший 18 лет, то есть родившейся после 2006 года, автоматически считается участником программы. Всем им, согласно проекту, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда страны. Но суммы пока не известны, отмечают специалисты, потому что будет ещё добавляться и инвестиционный доход.

«Родителям или законным представителям детей не нужно собирать каких-либо документы, обращаться в какие-либо ведомства. Все данные будут передаваться автоматически В ЕНПФ из государственной базы данных физических лиц. Для того чтобы получить информацию, является ли ребенок участником данной программы можно получить данную информацию родителям в личном кабинете на портале egov.kz», — говорит директор КФ «ЕНПФ» Сауле Козбакова.

Что делать, если у Вас в мобильном приложении egov mobile не отображаются данные детей? В данном случае, специалисты рекомендуют, в цифровых документах в разделе «Семья» нажать кнопку «Добавить ребенка». Появится «Актуализация сведений о детях», где вы заполните все необходимые поля, прикрепите свидетельство о рождении и подпишите заявление. А если вы увидите ошибку в информации о детях, то нужно нажать на вкладку «сообщить об ошибке «.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.