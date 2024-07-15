На стаи бродячих собак жалуются костанайцы

Жители микрорайона Кунай, КСК, и Северо-запада жалуются на стаи бродячих собак. За прошлую неделю в службу «Айкомек» поступило 122 заявки с этой проблемой. Как отметили в городском акимате, ни одну из жалоб не отработали.

Были зафиксировано несколько случаев, когда собака нападала на ребенка. Сегодня этот вопрос подняли на аппаратном совещании, представитель ветеринарной станции объяснил причину в отсутствии сотрудников.

«Люди вышли в отпуск, один вышел на больничный, уже три недели. Вот 17 числа они все выходят и работы все заново возобновим», — объясняет и.о.руководителя ветеринарной станцией Костаная Амангельды Аубакиров.

Напомним, что в Костанае с начала года не могли разыграть конкурсные процедуры на отлов, стерилизацию и вакцинацию бродячих животных. Проблема заключалась в том, что не было подрядных организаций. В конце мая победителей по всем лотам определили, и подрядчики приступили к работе.

«Это все до особого случая. Завтра человека покусают, или ребенка, сразу вы найдете средства, и будете отлавливать собак. У меня просьба! Давайте ЖКХ, определитесь, постоянно этот вопрос не сходит. Надо какие-то решения принимать, так не может быть. Понятно, мы все за животных, любим животных, но не до такой степени, чтобы завтра это было угрозой», — возмутился глава города Марат Жундубаев.

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