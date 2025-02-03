Сегодня в Костанае на совещании обсудили планы по строительству в областном центре. В городе на старом месте возведут стадион.

Проект уже разработан.

«Разработан проект по строительству стадиона в Притобольском парке. В настоящее время ПСД проходит экспертизу. Ориентировочная стоимость данного объекта 1,3 млрд тенге. После получения заключения экспертизы будет направлена бюджетная заявка для выделения средств из бюджета», — сообщил руководитель отдела строительства акимата Костаная Арсаин Байдаулетов.

Когда-то в районе «Колёсных рядов» стадион был.

«Стадион мы строим на историческом месте. Там, где был в советское время стадион. Мы там построим стадион открытый с трибунами, с ограждением. Самое главное поставим летний манеж для легкоатлетов беговой. Он должен быть профессиональный, чтобы наши легкоатлеты занимались, и большое футбольное поле. Волейбольные площадки тоже будут. То есть большое спортивное ядро. Оно будет на балансе отдела спорта городского. Мы предоставим стадион не только спортивным командам и ДЮСШ, а всем желающим. Круглогодичный он должен быть», — подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.

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