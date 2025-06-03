В Костанае появится новый генплан. Об этом сегодня сообщил аким города Марат Жундубаев. Он отметил,...
Пожар произошёл 2 июня в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
По ул. Узкоколейная, на территории асфальтного завода произошло возгорание в битумно-нагревательной станции.
Огонь был локализован и потушен на небольшой площади, предотвращено его дальнейшее распространение.
План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных...
Жаңалықтар - 30.05.25 - видео https://youtu.be/PPyF4gDfvJ8
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