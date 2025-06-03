Пожар произошёл 2 июня в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

По ул. Узкоколейная, на территории асфальтного завода произошло возгорание в битумно-нагревательной станции.

Огонь был локализован и потушен на небольшой площади, предотвращено его дальнейшее распространение.

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