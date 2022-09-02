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На территории автомагазина в Костанае произошло возгорание автомобильных покрышек

На территории автомагазина «Автомагнат» произошло возгорание автомобильных покрышек по ул. Уральская. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

Порывистый ветер и 36 градусная жара усилили движение огня на общей площади 300 квадратных метров.

Локализация пожара произошла после полудня в 15:18. Общими усилиями пожарные стараются ликвидировать возгорание полностью.

 

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