На трассе Костанай – Аулиеколь Toyota Camry сбила лося

На трассе Костанай – Аулиеколь автомобиль сбил лося: пострадал человек
Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 7-м километре автодороги Костанай – Аулиеколь.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry, следовавший из Костаная в направлении Аулиеколя, совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.
В результате аварии один человек получил травмы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия.
По итогам проверки действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.
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