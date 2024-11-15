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На трассе Костанай – Аулиеколь Toyota Camry сбила лося

— Сегодня, 13:52
Изображение для новости: На трассе Костанай – Аулиеколь Toyota Camry сбила лося

фото pixabay.com


На трассе Костанай – Аулиеколь автомобиль сбил лося: пострадал человек

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 7-м километре автодороги Костанай – Аулиеколь.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry, следовавший из Костаная в направлении Аулиеколя, совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате аварии один человек получил травмы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия.

По итогам проверки действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.



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