На трассе Костанай-Карабутак автовоз слетел в кювет

Сегодня в 11.06 на 127 км трассе «Костанай-Карабутак» 40-летний водитель автовоза, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет.
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В результате ДТП водитель не пострадал. В настоящее время оказывается помощь по эвакуации машины.
В Департаменте полиции отметили, что на постоянной основе, обращаются к водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения в условиях изменения погоды. Сегодня полиция в областном центре предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил безопасности в условиях изменения погоды через громкоговорящие устройства.
Начальники отделов полиции также обращаются в районах области к водителям и пешеходам.
К примеру, и.о. начальника Денисовского отдела полиции Александр Коника посредством видеообращения информирует жителей района не только о факте ДТП, но и мерах профилактики.
«Будьте бдительны, соблюдайте скоростной режим, готовьте автомобиль к зимнему периоду», — отметил А.Коника.
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