20 февраля на автодороге областного значения KAZ-19 по направлению Костанай – Карабутак произошёл инцидент с участием грузового автомобиля.

По предварительной информации, 61-летний водитель большегруза, являющийся гражданином соседнего государства, не справился с управлением из-за сильного гололёда. В результате транспортное средство съехало в кювет.

Сложные погодные условия и скользкое дорожное покрытие создавали реальную угрозу безопасности других участников движения.

На место оперативно прибыли патрульные Камыстинского района. Сотрудники полиции обеспечили безопасность дорожного движения и организовали работы по извлечению грузовика из кювета.

Благодаря слаженным действиям полицейских и помощи неравнодушных водителей большегруз удалось оперативно вернуть на проезжую часть. Водитель не пострадал и смог продолжить путь.

Правоохранители напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и быть предельно внимательными на зимних трассах.

