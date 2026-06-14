На трассе Костанай – Карабутак произошло столкновение Hyundai Accent и Toyota Prado

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На трассе Костанай – Карабутак произошло ДТП с участием Hyundai Accent и Toyota Prado

На автодороге республиканского значения КАЗ-19 Костанай – Карабутак произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Accent и Toyota Prado.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, водитель Hyundai Accent при выполнении разворота в направлении станции Тобол не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем Toyota Prado, который двигался во встречном направлении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Полицейские напоминают участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге. Водителей призывают соблюдать осторожность при выполнении манёвров, а пешеходов — внимательно переходить проезжую часть только в установленных местах.

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