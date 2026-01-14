USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

На трассе Костанай – Карабутак спасатели эвакуировали фуру с животными

Кадр из видео

В Камыстинском районе Костанайской области спасатели МЧС оказали помощь на автодороге республиканского значения «Костанай – Карабутак».

Инцидент произошёл в двух километрах от села Адаевка. Грузовой автомобиль с прицепом, следовавший по маршруту Костанай – Шымкент, съехал в кювет. В прицепе находилось 40 голов крупного рогатого скота.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС совместно с дорожными службами. Слаженными действиями транспортное средство было отбуксировано из кювета и установлено на безопасный участок дороги.

В кабине грузовика находился один человек. В медицинской помощи он не нуждался.

В МЧС напоминают: при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее проверять техническое состояние автомобиля, а также следить за штормовыми предупреждениями.

 



