В Камыстинском районе Костанайской области спасатели МЧС оказали помощь на автодороге республиканского значения «Костанай – Карабутак».
Инцидент произошёл в двух километрах от села Адаевка. Грузовой автомобиль с прицепом, следовавший по маршруту Костанай – Шымкент, съехал в кювет. В прицепе находилось 40 голов крупного рогатого скота.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС совместно с дорожными службами. Слаженными действиями транспортное средство было отбуксировано из кювета и установлено на безопасный участок дороги.
В кабине грузовика находился один человек. В медицинской помощи он не нуждался.
В МЧС напоминают: при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее проверять техническое состояние автомобиля, а также следить за штормовыми предупреждениями.
Информация для учащихся школ Костанайской области
Знакомые, которым верили: суд поставил точку в деле о мошенничестве на 211 млн тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.