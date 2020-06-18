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На трассе в Костанайской области горел грузовик — видео

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Прицеп фуры горел на трассе в Костанайской области. Происшествие случилось ночью, около поселка Озерный Костанайского района.

Видео в редакцию Алау прислал очевидец. Огромный столб дыма и яркое пламя было видно еще за несколько километров. На кадрах из видео, огонь почти полностью уничтожил прицеп.

О причине пожара и пострадавших не сообщается.

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