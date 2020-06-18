На трассе в Костанайской области горел грузовик — видео

COVID-2019 в Казахстане
15877 - зарегистрированно
9902 - выздоровевших
97 - летальных случаев
247(+6) - в Костанайской области
Прицеп фуры горел на трассе в Костанайской области. Происшествие случилось ночью, около поселка Озерный Костанайского района.
Видео в редакцию Алау прислал очевидец. Огромный столб дыма и яркое пламя было видно еще за несколько километров. На кадрах из видео, огонь почти полностью уничтожил прицеп.
О причине пожара и пострадавших не сообщается.
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