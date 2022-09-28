На трассе в Костанайской области погиб пешеход

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября около 22.30 на автодороге сообщением «Костанай-Аулиеколь-Сурган».
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На 65 километре 25-летний водитель управляя автомашиной марки «Hyundai» в условиях недостаточной видимости совершил наезд на 41-летнего пешехода, который находился на проезжей части автодороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесные повреждений скончался на месте.
В настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть лица».
Назначены экспертизы.
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