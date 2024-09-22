На требование казахстанцев повысить возраст призыва до 20 лет ответили в министерстве обороны

В Министерстве обороны высказались о петиции, авторы которой требовали повысить возраст призыва в армию с 18 до 20 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге СЦК прокомментировал петицию о повышении возраста призывников.

«Никакой сбор голоса не нужен под петицией. Например, чтобы повысить возраст призыва до 20 лет, нужно, получается, и возраст приема в первый класс поднять до 10 лет? Так получается? И как раз к 20 годам он окончит школу. Вооруженные силы — это не обособленный госорган, в нем отражается все то, что происходит в обществе. И чтобы поднять возраст призыва в армию, нужно будет пересмотреть возраст приема в школу. А если не изменим время приема в школу — в дальнейшем, с 17 до 20 лет, чем он будет заниматься?» — ответил Жазыкбаев.

По его словам, этот вопрос должны рассмотреть Минобороны совместно с Министерством просвещения и другими структурами. По его мнению, придется пересмотреть и преобразовать сферу жизни граждан Казахстана. Его поддержал депутат мажилиса Константин Авершин.

«Почему призыв с 18 лет? Были глубокие исследования в советское время. Тогда очень глубоко и всесторонне подходили к этим вопросам. Вообще в этом возрасте у юношей начинаются гормональные изменения. Изменения в психике следуют изменениям физиологическим, и в это момент надо было, чтобы из юношей мы сделали мужчин. Все исходило из физиологических особенностей, поэтому с 18 лет», — сказал он.

Автор: Айгерим Аскарова, Самат Каримов

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