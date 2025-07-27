Полицейские привлекли к ответственности 57-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл в ночь на 26 июля. Водитель внедорожника TANK 300, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил правила дорожного движения и стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Как установили сотрудники полиции, мужчина был в состоянии опьянения средней степени. Несмотря на это, он продолжил движение по дорогам, представляя серьёзную опасность для окружающих.

Нарушитель проехал на красный свет, спровоцировал аварийную ситуацию, а затем потерял управление, врезался в криволинейный брус и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, нанеся материальный ущерб. После столкновения водитель покинул место происшествия.

Очевидцы рассказали, что автомобиль петлял по дороге, создавая угрозу пешеходам и другим участникам движения. Ситуация, по их словам, напоминала сцену из игры GTA.

В отношении водителя составлены административные материалы по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях РК:

* Статья 608 — управление в состоянии алкогольного опьянения;

* Статья 611 — оставление места ДТП;

* Статья 606 —нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки;

* Статья 599 — проезд на запрещающий сигнал светофора.

Автомобиль был помещён на штрафстоянку, сам водитель доставлен в медицинский вытрезвитель. Материалы дела направлены в суд, который примет решение о мере наказания.

Полиция напоминает: управление автомобилем в нетрезвом виде — одно из самых опасных нарушений, способных привести к трагическим последствиям. Будьте ответственны — садитесь за руль только в трезвом состоянии.

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