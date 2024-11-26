Первое массовое отравление четвероногих, говорят зоозащитники, произошло 6 октября, это случилось возле приюта. Тогда были найдены тела 12 собак. После серия отравлений была в районе улицы Гашека, а затем и в районе КСК.

Сейчас такие случаи фиксируются в разных частях города. Волонтеры отмечают, что собаки погибают мучительно.



«Уже от 40 до 50. Это только те, которые мы знаем. Тех, чьи тела находят. Те, которых успевают заснять, как они в судорогах бьются. Картина на самом деле страшная», — говорит руководитель волонтёрской организации», — говорит руководитель волонтёрской организации «Надежда+KST» Ольга Соловьёва.

Зоозащитница Ольга Соловьева уверена, что животных кто-то отравил. По ее словам, жертвами могут стать и домашние питомцы, она призывает выгуливать собак в намордниках, и следить, чтобы те, ничего не ели на улице.

«Это на самом деле достаточно большая угроза для общества. И плюс отлов стерилизация вакцинация и выпуск в естественную среду подписано президентом, а самые первые жертвы, и до сих пор большое количество жертв с жёлтыми бирочками. Мы считаем, что это прямая угроза», — отмечает зооволонтёр.

Ольга Соловьева отмечает, что они обращались в полицию, чтобы правоохранительные органы нашли виновных в этом преступлении. В департаменте полиции рассказали, что от зоозащитников поступило 3 заявления. Сейчас сотрудники занимаются поиском свидетелей происшествия и проверяют записи с камер видеонаблюдения. Сейчас в Казахстане за жестокое обращение с животными или убийство уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде ареста до 50 суток, или штрафа в размере 200 МРП.

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