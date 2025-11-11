На улице появился новый способ обмана: полиция обратилась к казахстанцам





Полицейские призывают казахстанцев быть осторожнее при использовании QR-кодов. По данным правоохранительных органов, мошенники все чаще используют их для кражи персональных данных и денежных средств.

Злоумышленники могут размещать поддельные QR-коды на автобусных остановках, в подъездах, на рекламных стендах и в других общественных местах, наклеивая их поверх оригинальных.

После сканирования такого кода пользователь может попасть на поддельный сайт, где его попросят ввести персональные данные, реквизиты банковской карты или коды подтверждения из SMS. В некоторых случаях мошенники предлагают установить вредоносные приложения, получающие доступ к устройству.

В полиции назвали основные признаки подозрительных QR-кодов. Среди них — наклейка поверх другого объявления, неофициальное оформление, призывы к срочным действиям, например «Получите подарок» или «Только сегодня», а также отсутствие информации об организации и контактных данных.

Правоохранители рекомендуют не сканировать неизвестные QR-коды без необходимости, внимательно проверять адрес сайта перед переходом по ссылке, не вводить личные и банковские данные на сомнительных ресурсах и не устанавливать неизвестные приложения.

При оплате товаров и услуг следует убедиться, что QR-код принадлежит официальной организации.

Если после сканирования подозрительного QR-кода были введены персональные или финансовые данные, необходимо как можно скорее обратиться в банк и заблокировать банковскую карту.

Полиция призывает граждан соблюдать правила цифровой безопасности и сохранять бдительность.

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