На уличное освещение жалуются костанайцы. Глава города ответил на критику

Аким Костанайской области Марат Жундубаев ответил на жалобы костанайцев на плохое освещение в своем инстаграм-аккаунте.
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Протяженность сетей уличного освещения Костаная составляет 399,5 км (15 201 светильников). Подрядчиком по обслуживанию является ИП «Техномонтаж».
«На качество работы данного предприятия есть масса нареканий со стороны горожан. Жалобы поступают в службу Айкомек, на мою страницу в инстаграм, в СМИ и соцсетях также появляются материалы с негативной реакцией жителей города. Это связано с тем, что подрядчиком работа проводилась некачественно, замена сгоревших ламп производилась несвоевременно. Также не все опоры приведены в соответствие и т.д. Наглядным примером тому может служить территория Сити-Центра, где электрические провода были закреплены на опоры уличных фонарей с провисанием. В настоящее время данный участок и сквер по улице Байтурсынова приведены в соответствие. К примеру, произведена переукладка электропроводки в подземном исполнении (Пушкинские фонари), которые изначально были уложены воздушным способом», — написал аким города.
Помимо этого, имеются вопросы по качеству освещения на улицах с гарантийными сроками, где производилась реконструкция.
«В частности: у подрядчика ТОО «Арвис» на обслуживании 3 улицы с общим количеством светильников 240 ед, из них не горит 47. Подрядчик ТОО «АлматыСтрой», из 51 не горит 22 ед. Также есть претензий к ТОО «АБЗ+», ТОО «Костанай Жолдары», ТОО «ВАН», ТОО «ЭПК Форфайт». Отмечу, что согласно технической спецификации количество не работающих светильников допускается не более 7 % от общего количества. В марте т.г. количество неработающих светильников составляло 15,6 %, а в настоящее время на уровне 9,4 %.
В системе городского хозяйства надлежащее функционирование наружного освещения имеет первостепенное значение. От этого прежде всего зависит безопасность горожан. Это принципиальный вопрос и требует системного контроля со стороны ответственных служб. Перед подрядчиками, обслуживающими улицы с гарантийными сроками мною поставлена задача до 1 сентября т.г. устранить все замечания. ИП «Техномонтаж» поручил провести работу по восстановлению уличного освещения в срок до 15 сентября т.г. Вопрос находится на моем личном контроле», — заключил Марат Жундубаев.
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